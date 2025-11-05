  1. Accueil
5 novembre 2025 - 19:40
Journal Hébreu: La victoire de Mamdani à New York est étrange; la sonnette d'alarme a retenti

Un quotidien de langue hébraïque a qualifié la victoire de Zohran Mamdani aux élections de la ville de New York de sonnette d'alarme pour le régime sioniste.

Selon l'agence de presse Abna, citant Shahab, le quotidien de langue hébraïque Yedioth Ahronoth a rapporté que la victoire de Zohran Mamdani aux élections municipales de New York n'est pas un événement éphémère, mais qu'elle indique plutôt la montée en puissance d'un courant qui a des doutes sur la légitimité du régime sioniste.

Le rapport poursuit: "Il est étrange que la ville de New York, qui a été témoin des événements du 11 septembre et qui abrite le plus grand nombre de Juifs au monde, élise une personnalité musulmane anti-israélienne."

Le quotidien de langue hébraïque a reconnu: "Sa victoire est comme une sonnette d'alarme pour Israël. Cette victoire signifie que les Américains n'ont plus de consensus sur Israël."

