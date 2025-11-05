Journal Hébreu: La victoire de Mamdani à New York est étrange; la sonnette d'alarme a retenti

Selon l'agence de presse Abna, citant Shahab, le quotidien de langue hébraïque Yedioth Ahronoth a rapporté que la victoire de Zohran Mamdani aux élections municipales de New York n'est pas un événement éphémère, mais qu'elle indique plutôt la montée en puissance d'un courant qui a des doutes sur la légitimité du régime sioniste.

Le rapport poursuit: "Il est étrange que la ville de New York, qui a été témoin des événements du 11 septembre et qui abrite le plus grand nombre de Juifs au monde, élise une personnalité musulmane anti-israélienne."

Le quotidien de langue hébraïque a reconnu: "Sa victoire est comme une sonnette d'alarme pour Israël. Cette victoire signifie que les Américains n'ont plus de consensus sur Israël."