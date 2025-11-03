Budget 2026 de la France dans l'impasse ; Lecornu entre crise fiscale et menace de chute

Amirhossein Moghimi : Alors que l'examen du projet de loi de finances pour 2026 à l'Assemblée Nationale française est entré dans sa phase critique, de vives dissensions entre les partis confrontent le gouvernement de Sébastien Lecornu à une crise politique. Les débats autour de la « justice fiscale », l'impôt sur la fortune immobilière et les droits de succession, ainsi que les votes inattendus du parti d'extrême droite Rassemblement National (RN), ont plongé l'adoption du budget dans l'incertitude.

Ce lundi matin, l'Assemblée Nationale a repris l'examen de la partie « recettes » du projet de loi de finances 2026. Plus de 2400 amendements sont encore en attente, et le gouvernement a mené des consultations intensives pour préserver sa majorité fragile à l'Assemblée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu rencontre aujourd'hui les présidents des groupes parlementaires pour trouver un moyen d'apaiser le climat et de poursuivre le processus d'adoption du budget. En cas de persistance de l'impasse, il est probable que l'examen du budget soit temporairement suspendu et que les députés se penchent sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Au centre de ces tensions se trouve le débat sur la « justice fiscale », notamment les réformes proposées concernant l'impôt sur les plus-values immobilières et les droits de succession. Le gouvernement tente de dégager de nouvelles recettes pour combler le déficit budgétaire, mais ces mesures se heurtent à une large opposition à l'intérieur et à l'extérieur de l'Assemblée.

Pendant ce temps, le parti Rassemblement National, lié à Marine Le Pen, a surpris les observateurs politiques en votant au cours des dernières 24 heures en faveur d'une augmentation totale de 34 milliards d'euros de nouveaux impôts. Ce parti, qui s'oppose habituellement aux augmentations d'impôts, a formé cette fois une coalition temporaire avec les socialistes, les centristes (MoDem) et le groupe Liot, et a soutenu l'adoption d'un amendement visant à transformer l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en (Impôt sur la Fortune improductive).

Cette action, bien qu'elle n'ait pas aidé le gouvernement, démontre l'instabilité et la composition imprévisible des coalitions parlementaires françaises. Trois semaines après sa reconduction au poste de Premier ministre, Sébastien Lecornu se trouve désormais face à son épreuve politique la plus difficile. Il a déclaré au journal Le Parisien : « C'est une course d'endurance où l'on peut chuter à tout moment. »

Lecornu a souligné avec un ton réaliste que la survie de son gouvernement dépend de la décision de l'opposition et que s'ils voulaient faire tomber le gouvernement, cela arriverait. Le gouvernement s'efforce de trouver un équilibre entre la justice fiscale, la satisfaction des classes moyennes et la stabilité politique, mais le climat actuel à l'Assemblée montre qu'il n'existe aucune coalition stable pour traverser cette phase sensible. Si les négociations d'aujourd'hui entre le Premier ministre et les chefs de groupe n'aboutissent pas, le scénario d'une suspension temporaire du budget ou même de la chute du gouvernement ne serait pas inattendu.