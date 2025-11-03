Plan des États-Unis et des pays partisans de Tel Aviv contre le Hachd al-Chaabi irakien

Selon l'agence de presse "Abna" citant Al-Maalomah, Mukhtar Al-Mousawi, membre du parlement irakien, a souligné que les États-Unis et un certain nombre de pays ayant normalisé leurs relations avec le régime sioniste ont un plan pour affaiblir le rôle des forces du Hachd al-Chaabi en Irak.

Il a ajouté : « Certains de ces pays sont mécontents du rôle des forces du Hachd al-Chaabi en Irak en tant que force de sécurité après leurs vastes réalisations contre Daech (ISIS). »

Al-Mousawi a précisé : « Ces pressions sont exercées dans le but de redéfinir la scène sécuritaire irakienne pour réaliser les intérêts de pays étrangers et sont dirigées contre les forces du Hachd al-Chaabi. »

Il a déclaré : « Le gouvernement de Bagdad doit soutenir ces forces et leur statut légal et ne pas se laisser influencer par les pressions extérieures. »