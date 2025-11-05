Dans les coulisses de l'intensification des mouvements militaires américains en Syrie

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, les déclarations officielles concernant la réduction de la présence militaire américaine dans le nord-est de la Syrie et la réalité pratique du renforcement massif des mouvements militaires dans les bases de Washington dans ce pays montrent une contradiction flagrante entre les positions déclarées et les actions réelles des États-Unis concernant la question syrienne.

Au début de cette année, le Département américain de la Défense, en plus d'annoncer son intention de fermer un certain nombre de ses bases à l'est de l'Euphrate en raison de la menace réduite de l'EI en Syrie, avait fait état de la décision de réduire le nombre de ses troupes d'ici la fin de 2025 dans le pays.

Par la suite, une vague d'activités des forces américaines a commencé pour démanteler les bases et transférer l'équipement militaire et les fournitures logistiques du nord-est de la Syrie vers le territoire irakien via les passages frontaliers terrestres.

Cependant, malgré cela, l'activité militaire des forces américaines pour l'évacuation des bases à l'est de l'Euphrate a été soudainement interrompue il y a 4 mois. Des sources sur le terrain ont rapporté que l'armée américaine avait décidé de reporter le processus de retrait de ses forces de Syrie en raison des développements politiques et sur le terrain dans ce pays, ainsi que de la situation sécuritaire fragile dans son nord-est, coïncidant avec le retour de l'EI et l'exécution de plusieurs opérations par ce groupe terroriste dans plusieurs régions de l'est de la Syrie.

Ces sources ont indiqué que l'une des principales raisons du retrait américain de son plan de quitter la Syrie est l'incapacité du régime de Golan à exercer un contrôle total sur la Syrie, ainsi que l'augmentation des tensions internes dans ce pays, en particulier les événements dans la région côtière et la région de Suwayda.

Selon ces sources, les tensions continues entre les éléments affiliés au régime de Golan et les Forces démocratiques syriennes (FDS) le long des lignes de contact à l'est de l'Euphrate sont également un facteur que les États-Unis considèrent comme une opportunité pour le retour des activités de l'EI en Syrie. Cependant, l'une des raisons indirectes du report du retrait des forces américaines de Syrie est le désir de l'administration du président Donald Trump de mettre en œuvre l'accord du 10 mars, selon lequel les forces des FDS devraient être intégrées dans le nouveau gouvernement syrien et coordonner les efforts pour combattre l'EI.

Selon Al Mayadeen, depuis la mi-septembre, les bases américaines à l'est de l'Euphrate ont été réactivées, mais non pas pour retirer des équipements; au contraire, pour l'entrée d'équipements militaires variés, y compris des armes lourdes, des systèmes de défense, des équipements électroniques avancés, ainsi que du personnel supplémentaire, dans les bases de Deir ez-Zor, Hasakah et Raqqa.

Au cours des dernières semaines, les forces américaines dans ces bases ont mené des exercices militaires intensifs avec des équipements réels et l'utilisation d'avions et d'hélicoptères pour élever leur niveau de préparation.

Les informations sur le terrain indiquent que les forces américaines ont amené environ 100 camions transportant de l'équipement logistique et militaire via le passage d'Al-Walid, depuis le Kurdistan irakien, vers les bases dans le nord-est de la Syrie, et plus de 10 avions cargo ont également introduit de l'équipement militaire dans cette région, qui a été distribué entre les bases de Hasakah dans le nord-est de la Syrie.

Depuis le début du mois d'octobre, la base d'Al-Shaddadi, dans la périphérie de Hasakah, a également été le théâtre d'exercices militaires intensifs des forces américaines simulant la défense contre une attaque aérienne contre la base, utilisant des avions de combat et des drones. Ces exercices militaires américains ont été accompagnés de l'activation de systèmes radar à l'intérieur de la base, du renforcement de la sécurité des zones environnantes et de l'intensification des patrouilles de sécurité le long des routes menant à la base.

De plus, les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont effectué de vastes patrouilles dans divers villages et villes autour de la base pendant les exercices. Dans le cadre des mouvements militaires dans le nord-est de la Syrie, une source sur le terrain a confirmé à Al Mayadeen qu'une délégation de sécurité américaine a visité la base de Tal Baydar, dans la périphérie de Hasakah. Cette délégation a inspecté l'état de préparation des points de protection et des fortifications, ainsi que les systèmes radar et de défense aérienne, les équipements de communication et les caméras de surveillance.

La délégation a également visité la base de Kharab al-Jir, dans la ville d'Al-Yaarubiyah, près de la frontière entre la Syrie et l'Irak, et a examiné sa préparation militaire. La visite de cette délégation a coïncidé avec l'atterrissage d'un avion cargo américain transportant des systèmes de défense aérienne avancés à cette base.