Exposition de la première monnaie islamique au musée Dar Al-Funun de Djeddah

Selon l’agence SPA, le musée présente une collection rare retraçant la vie quotidienne dans les premiers siècles de l’islam à travers des objets métalliques, céramiques, manuscrits et textiles liés à La Mecque et à Médine. Une section est consacrée à l’évolution de la monnaie sur quinze siècles, depuis les dinar byzantin et dirham sassanide, utilisés à l’époque de la Révélation, jusqu’à la réforme monétaire opérée sous le califat d’Omar ibn al-Khattab, qui introduisit le « dirham arabe ».

Le parcours atteint son apogée avec la frappe, en l’an 77 de l’hégire, du premier dinar islamique pur par le calife omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan. Dépourvue de symboles étrangers et ornée d’inscriptions affirmant l’unicité de Dieu, cette monnaie marque l’émergence d’une identité économique et artistique propre à l’islam.

Aujourd’hui exposée au musée Dar Al-Funun islamiques, cette pièce illustre la naissance d’un système monétaire indépendant et le début de l’art épigraphique islamique. Le musée s’attache ainsi à préserver et transmettre le patrimoine visuel et sonore du monde musulman, reflet de la créativité et de l’identité culturelle de l’Arabie saoudite et de la civilisation islamique.