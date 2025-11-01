  1. Accueil
Exposition de la première monnaie islamique au musée Dar Al-Funun de Djeddah

1 novembre 2025 - 23:09
Source: IQNA
Le musée Dar Al-Funun islamiques de Djeddah expose une pièce d’une valeur historique exceptionnelle : la première monnaie islamique, symbole d’une étape décisive dans la formation de la civilisation musulmane.

Selon l’agence SPA, le musée présente une collection rare retraçant la vie quotidienne dans les premiers siècles de l’islam à travers des objets métalliques, céramiques, manuscrits et textiles liés à La Mecque et à Médine. Une section est consacrée à l’évolution de la monnaie sur quinze siècles, depuis les dinar byzantin et dirham sassanide, utilisés à l’époque de la Révélation, jusqu’à la réforme monétaire opérée sous le califat d’Omar ibn al-Khattab, qui introduisit le « dirham arabe ».

Le parcours atteint son apogée avec la frappe, en l’an 77 de l’hégire, du premier dinar islamique pur par le calife omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan. Dépourvue de symboles étrangers et ornée d’inscriptions affirmant l’unicité de Dieu, cette monnaie marque l’émergence d’une identité économique et artistique propre à l’islam.

Aujourd’hui exposée au musée Dar Al-Funun islamiques, cette pièce illustre la naissance d’un système monétaire indépendant et le début de l’art épigraphique islamique. Le musée s’attache ainsi à préserver et transmettre le patrimoine visuel et sonore du monde musulman, reflet de la créativité et de l’identité culturelle de l’Arabie saoudite et de la civilisation islamique.

