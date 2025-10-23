Nouvelle attaque américaine dans l'océan Pacifique sous prétexte de lutte contre la drogue

Selon l'Agence de presse ABNA, l'Agence France-Presse a rapporté que les États-Unis ont affirmé avoir mené une nouvelle attaque dans l'océan Pacifique contre un bateau de trafic de drogue.

Dans ce contexte, « Pete Hegseth », le secrétaire à la Guerre des États-Unis, a également annoncé mercredi soir que les militaires de son pays avaient mené la veille une attaque meurtrière dans le Pacifique Est contre un navire appartenant à une organisation « terroriste » impliquée dans le trafic de drogue.

Selon Hegseth, cette opération a eu lieu dans les eaux internationales et deux membres du groupe de trafiquants ont été tués, tandis qu'aucun militaire américain n'a été blessé.

Le secrétaire à la Guerre des États-Unis, justifiant cette attaque dans les eaux des territoires des pays des Caraïbes, a affirmé : « Les narco-terroristes qui ont l'intention d''apporter le poison sur nos côtes' n'auront aucun endroit où se cacher dans notre région. »

Faisant également référence à l'intensification de l'activité des cartels de la drogue, il a affirmé : « Ces groupes mènent une guerre contre nos frontières, tout comme Al-Qaïda a mené une guerre contre notre pays auparavant. »