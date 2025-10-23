Le secrétaire d'État américain se rendra dans les territoires occupés

Selon l'Agence de presse ABNA, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, le Département d'État américain a annoncé que Marco Rubio, le secrétaire d'État du pays, se rendra dans les territoires occupés un jour entre le 22 et le 25 octobre (du 30 Mehr au 3 Aban).

Selon ce rapport, l'objectif de ce voyage est de soutenir la mise en œuvre du plan du président américain « Donald Trump » visant à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

Selon le Département d'État américain, Rubio rencontrera et s'entretiendra avec certains partenaires régionaux des États-Unis, dont les noms n'ont pas été mentionnés, au cours de ce voyage, afin d'examiner les moyens de renforcer le processus de paix durable et d'élargir la coopération dans la région du Moyen-Orient.

La visite de Rubio fait suite aux voyages de J.D. Vance, vice-président américain, de Steve Witkoff, envoyé spécial, et de Jared Kushner, gendre de Trump.