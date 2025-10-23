Selon l'Agence de presse ABNA, citant la BBC, la Cour internationale de Justice a annoncé son « avis consultatif » sur les « obligations d'Israël concernant la présence et l'activité des Nations Unies et d'autres organisations internationales et des États tiers dans les territoires palestiniens occupés ».

Selon l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice, l'obstruction par les occupants sionistes à la mise en œuvre du blocus de Gaza et la prévention de l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza sont contraires au droit international, et ce régime ne peut continuer cette action anti-humaine.

Yuji Iwasawa, président de la Cour internationale de Justice, a lu lors de la session publique d'aujourd'hui, l'« avis consultatif » de cette institution concernant les devoirs de ce régime en matière de facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza.

Le président de la Cour internationale de Justice a déclaré : « Israël n'a pas fourni de justification suffisante pour ses allégations lorsqu'il a déclaré que les employés de l'UNRWA étaient affiliés au Hamas ou à d'autres organisations. Sur la base des faits, il n'y a aucune preuve que l'UNRWA ait violé le principe de neutralité ou fait preuve de discrimination dans la distribution de l'aide humanitaire. L'UNRWA est la principale organisation fournissant de l'aide aux Palestiniens dans les territoires occupés et joue un rôle vital dans la bande de Gaza. »

Yuji Iwasawa a précisé : « L'UNRWA est une partie essentielle de l'infrastructure dans les territoires palestiniens occupés et a répondu aux besoins de base de la population palestinienne dans la bande de Gaza. Dans les circonstances actuelles, aucune autre organisation ne peut assumer le rôle joué par l'UNRWA. L'UNRWA ne peut être remplacé sans un plan de transition approprié. »

Il a ensuite ajouté : « Israël n'a pas garanti que la population de la bande de Gaza recevrait les produits de première nécessité. Israël est tenu d'autoriser et de faciliter les efforts de secours entrepris par les Nations Unies dans les territoires palestiniens. Israël est tenu de s'assurer que les besoins de base de la population civile palestinienne sont satisfaits. Israël doit faciliter les programmes d'aide des Nations Unies, y compris les programmes de l'UNRWA, à Gaza. Israël est tenu d'autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à visiter les personnes qu'il a détenues dans les territoires palestiniens occupés. »

L'arrêt du tribunal stipule : « De l'avis de la Cour, il n'y a aucune preuve que l'UNRWA ait violé les principes de neutralité. La Cour estime que les preuves d'Israël selon lesquelles le Hamas aurait infiltré l'UNRWA sont insuffisantes. La Cour estime qu'aucune entité ne peut remplacer l'Office de secours des Nations Unies (UNRWA). L'arrêt de la Cour a souligné que les Palestiniens ont un besoin urgent d'aide humanitaire et que l'UNRWA joue un rôle clé dans l'assistance aux Palestiniens. L'UNRWA est l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Israël ne doit pas utiliser la famine comme arme de guerre. Israël, en tant que signataire de différentes conventions des Nations Unies, est tenu de protéger les droits de l'homme des habitants sous occupation, y compris les droits des femmes, des personnes handicapées et des groupes vulnérables. Israël a empêché l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza à deux reprises. Le déplacement forcé des habitants des zones occupées par la force d'occupation est interdit. Cette interdiction doit être appliquée sans tenir compte des motivations de ses habitants. »

Ce tribunal a commencé à examiner cette affaire l'année dernière à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies. En fait, le tribunal donne un avis sur ce que sont les obligations légales des occupants sionistes envers les agences d'aide des Nations Unies comme l'UNRWA, ainsi que dans le domaine de l'aide aux Palestiniens.

Depuis le début de l'Opération « Déluge d'Al-Aqsa » à Gaza, c'est la troisième affaire portée contre ce régime devant la Cour internationale de Justice de La Haye.