Général de division Pakpour : Si l'Iran est attaqué, nous déchaînerons l'enfer contre l'ennemi

Selon l'agence de presse Abna, une rencontre a eu lieu entre Qasim al-Araji, le Conseiller à la sécurité nationale irakien, et sa délégation d'accompagnement, et le Commandant en chef du CGRI, le Général de division Mohammad Pakpour.

Lors de cette rencontre, Qasim al-Araji a transmis au Général Pakpour les salutations et les meilleurs vœux du Président et du Premier ministre irakiens et a souligné l'engagement de l'Irak à mettre en œuvre les accords de sécurité avec l'Iran.

Déclarant que « la sécurité de l'Iran est la sécurité de l'Irak », il a rejeté fermement tout usage abusif du territoire irakien contre l'Iran et a annoncé la formation d'un comité conjoint pour surveiller l'application du traité de sécurité entre les deux pays et prévenir toute activité illégale.

Al-Araji a également fait référence au récent cessez-le-feu à Gaza et, exprimant sa méfiance envers le régime sioniste, a estimé que la probabilité de violation de ce cessez-le-feu était élevée, soulignant : « L'unité des pays de la région est la clé pour établir le calme et la stabilité. » Lors de la guerre de 12 jours du régime sioniste contre l'Iran, l'ennemi s'attendait à ce que la nation iranienne se soulève contre son propre régime, mais la nation iranienne, par sa cohésion nationale, a montré son attachement aux principes de la Révolution.

Le Général de division Pakpour, tout en accueillant la délégation irakienne, a considéré cette rencontre comme très importante dans la période actuelle pour l'Irak et a averti : « Les ennemis de la région cherchent à affaiblir l'unité interne des pays. » Lors de la guerre de 12 jours, le régime sioniste avait l'intention de perturber la cohésion nationale de l'Iran en assassinant des commandants et en créant le chaos, mais ce complot a été déjoué grâce à la sagesse du Guide Suprême de la Révolution et à la vigilance de la nation.

Le Commandant en chef du CGRI, faisant référence à la capacité défensive de l'Iran lors de la guerre de 12 jours, a déclaré : « L'ennemi pensait que notre capacité de missiles diminuerait dans les premiers jours, mais nous avons agi avec force et intensité et avons détruit les cibles visées avec une grande précision. »

Il a également annoncé la pleine préparation de l'Iran à répondre avec fermeté à toute agression future et a souligné : « Nous déchaînerons l'enfer contre l'ennemi. »

Le Général de division Mohammad Pakpour, tout en appréciant les actions de l'Irak pour le contrôle des groupes dissidents pendant la guerre de 12 jours, a demandé la mise en œuvre complète des accords de sécurité et le déploiement d'un comité de terrain pour surveiller les zones frontalières et a souligné : « Ces groupes représentent une menace pour la sécurité des deux pays et doivent être contenus par une coopération conjointe. »

Qasim al-Araji, en réponse, a réitéré l'engagement de l'Irak à prévenir toute action contre la sécurité de l'Iran à partir de son territoire et a déclaré : « Nous n'avons autorisé aucune action des groupes dissidents pendant la guerre de 12 jours, et nous l'empêcherons également fermement à l'avenir. »

En conclusion, les deux parties ont insisté sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et la mise en œuvre opérationnelle des accords bilatéraux, et les autorités irakiennes ont réaffirmé leur attachement moral et politique aux engagements pris avec l'Iran.