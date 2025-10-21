  1. Accueil
Médias hébreux : Les Yéménites ont complètement paralysé le port d'Eilat

21 octobre 2025 - 17:42
Les médias hébreux ont reconnu que les opérations des Yéménites contre les territoires occupés et le blocus maritime de ce régime continuent de maintenir le port sioniste d'Eilat totalement paralysé.

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Shahab, le site web sioniste "Calcalist" a reconnu que le port d'Eilat du régime sioniste fait face à une grave crise économique et de navigation en raison des menaces d'Ansar Allah contre les navires en mer Rouge.

Ce site web sioniste a confirmé que le port est presque dans un état de paralysie complète à la suite de la poursuite du blocus maritime.

Selon ce rapport, les autorités du port d'Eilat ont demandé aux États-Unis et à l'Égypte d'intervenir pour sauver la situation maritime et commerciale actuelle du port. La direction du port a demandé au gouvernement égyptien, en tant que propriétaire du canal de Suez, de faire pression sur Sanaa pour lever le blocus.

Depuis novembre 2023, le mouvement de la quasi-totalité des navires vers Eilat a cessé, ce qui a entraîné une baisse de 80 % des revenus du port.

