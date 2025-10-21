Médias hébreux : Les Yéménites ont complètement paralysé le port d'Eilat

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Shahab, le site web sioniste "Calcalist" a reconnu que le port d'Eilat du régime sioniste fait face à une grave crise économique et de navigation en raison des menaces d'Ansar Allah contre les navires en mer Rouge.

Ce site web sioniste a confirmé que le port est presque dans un état de paralysie complète à la suite de la poursuite du blocus maritime.

Selon ce rapport, les autorités du port d'Eilat ont demandé aux États-Unis et à l'Égypte d'intervenir pour sauver la situation maritime et commerciale actuelle du port. La direction du port a demandé au gouvernement égyptien, en tant que propriétaire du canal de Suez, de faire pression sur Sanaa pour lever le blocus.

Depuis novembre 2023, le mouvement de la quasi-totalité des navires vers Eilat a cessé, ce qui a entraîné une baisse de 80 % des revenus du port.