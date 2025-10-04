Afrique du Sud : La décision du Hamas doit être rencontrée par une action réciproque d'Israël

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, le ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud a salué ce samedi dans un communiqué la réponse de la résistance palestinienne Hamas au plan Trump pour l'établissement d'un cessez-le-feu à Gaza.

Le ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud a déclaré dans le communiqué : "Nous saluons la décision du Hamas de libérer tous les prisonniers israéliens et la volonté déclarée du groupe de coopérer davantage."

La déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud à ce sujet stipule : "La décision du Hamas doit être rencontrée par une action réciproque d'Israël."

Ceci intervient alors que le mouvement Hamas a annoncé hier soir avoir remis sa réponse au plan Trump concernant le cessez-le-feu à Gaza aux médiateurs et avoir exprimé son accord pour la libération de tous les prisonniers sionistes, qu'ils soient vivants ou morts.