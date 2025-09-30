Gustavo Petro dit que Donald Trump « mérite la prison » s’il soutient le « génocide » du régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans ses déclarations, Petro a dénoncé l’ampleur des pertes humaines dans la bande de Gaza et estimé que tout appui politique, financier ou militaire au régime sioniste « doit engager des responsabilités juridiques ». Il a exhorté la communauté internationale à agir sans délai pour empêcher de nouvelles atrocités et garantir l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire.

Le chef de l’État colombien a rappelé le caractère contraignant des mesures ordonnées par la CIJ, soulignant qu’elles visent à protéger les civils, à prévenir les actes visés par la Convention de 1948 et à préserver les éléments de preuve.

En 2024, la Colombie a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le régime sioniste, en réaction à la guerre contre Gaza. De nombreuses organisations internationales, dont des agences de l’ONU, ont alerté sur la gravité de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés et appelé à un accès humanitaire sûr et durable.

