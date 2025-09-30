Gaza: Trump présente un plan de 20 points; le Hamas le juge « vague »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Annonçant son initiative lors d’une déclaration publique, Trump a affirmé que ce plan vise à mettre un terme aux hostilités et à ouvrir la voie à une paix durable. À l’heure de la publication, le document complet n’avait pas été diffusé et plusieurs éléments demeurent à préciser, notamment le calendrier, les mécanismes de mise en œuvre et les garants.

Réaction du Hamas — Le mouvement a jugé la proposition « vague », estimant que toute initiative crédible doit définir des engagements vérifiables, des garanties internationales et la protection effective des civils palestiniens, ainsi que l’accès sans entrave de l’aide humanitaire.

Cadre juridique — Plusieurs organisations internationales rappellent que les mesures ordonnées par la Cour internationale de Justice (CIJ) sont juridiquement contraignantes pour les parties concernées, notamment la protection des civils, la prévention des actes visés par la Convention de 1948 et la facilitation de l’aide.

Fin/229