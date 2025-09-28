  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

La solidarité du Venezuela avec l'Iran depuis la tribune des Nations Unies

28 septembre 2025 - 11:57
Code d'info: 1732385
Source: ABNA
La solidarité du Venezuela avec l'Iran depuis la tribune des Nations Unies

Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, tout en exprimant sa solidarité avec l'Iran face à l'agression du régime sioniste, a exigé l'arrêt de l'occupation sioniste à Gaza et l'endiguement de la soif de domination des États-Unis sur les Nations Unies.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Iván Eduardo Gil Pinto, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, en tant que représentant de son pays aux Nations Unies, a déclaré en réaction aux positions belliqueuses des États-Unis que ces derniers violaient le droit international en menant une guerre contre le Venezuela et sa souveraineté.

Il a poursuivi en affirmant que son pays a le droit absolu de se défendre et de maintenir la sécurité dans la région des Caraïbes et de l'Amérique du Sud.

Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela a déclaré : « Nous réaffirmons notre engagement à construire un monde exempt de la domination ou du contrôle de pays spécifiques et où seule la loi règne. »

Il a ensuite évoqué les développements en Palestine et a souligné : « Nous apprécions la lutte du peuple palestinien et appelons à la fin de l'occupation israélienne. »

Gil Pinto a également fait référence aux attaques du régime sioniste contre l'Iran pendant la guerre imposée de 12 jours et a déclaré : « Nous renouvelons notre solidarité avec le pays de l'Iran et rejetons l'agression contre lui. »

Faisant référence aux tentatives américaines de prendre le contrôle des Nations Unies, le responsable vénézuélien a déclaré que « le nazisme tente aujourd'hui de faire échouer les Nations Unies, tandis que nous nous efforçons de les soutenir et de les développer. »

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha