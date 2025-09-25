Résistance palestinienne : L'opération yéménite a révélé la fragilité de la défense aérienne israélienne

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Manar, les Comités de la Résistance en Palestine ont publié une déclaration dans laquelle ils affirment : "L'opération yéménite ciblant 'Umm al-Rashrash' a révélé la fragilité de la défense aérienne et de l'ensemble de l'appareil militaire et de renseignement du régime sioniste."

Les Comités de la Résistance en Palestine ont ajouté : "Nous saluons nos frères au Yémen, la terre du jihad et de la résistance, qui sont les vrais soutiens du peuple palestinien et de leur résistance."

Yahya Sarea, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé il y a quelques heures, dans un communiqué, que des attaques de drones avaient été menées contre certaines positions de l'ennemi sioniste dans le sud des territoires occupés.

Dans ce communiqué, il a déclaré que les forces yéménites avaient frappé le port de « Umm al-Rashrash » dans les territoires occupés avec deux drones.

Le porte-parole des forces armées yéménites a souligné que cette opération avait atteint ses objectifs et que les systèmes d'interception de l'ennemi avaient échoué à la contrer.

Selon le porte-parole des forces armées yéménites, il s'agit de la deuxième attaque de drones contre les territoires occupés au cours des dernières 24 heures.

Les médias sionistes ont annoncé que le nombre de blessés dans l'attaque de drones de l'armée yéménite sur Eilat occupée a atteint 48 personnes, dont deux sont dans un état critique.