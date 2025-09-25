Vols étendus de drones au-dessus de l'un des plus grands navires de la Flottille "Soumoud"

Selon l'agence de presse ABNA, le correspondant d'Al Jazeera, citant la gestion de la Flottille Mondiale "Soumoud" (Résistance), a déclaré que plusieurs pays avaient averti leurs citoyens participant à cette flottille d'une attaque israélienne imminente.

La gestion de la Flottille Mondiale Soumoud a annoncé des vols étendus de drones au-dessus de l'un des plus grands navires de la flottille et a déclaré: "Nous avons déclaré l'état d'alerte sur le pont de ce navire."

Le Comité International pour Briser le Siège de Gaza a également annoncé il y a un instant que trois drones volent actuellement au-dessus du navire Omar Al-Mukhtar, qui se dirige seul pour rejoindre la Flottille Soumoud.

Le convoi mondial "Soumoud", composé de plus de 50 navires dans le but d'aider le peuple de Gaza et de briser le siège de cette bande, a commencé son voyage depuis le port de Barcelone en Espagne au début du mois de septembre, et progressivement d'autres navires de différentes régions du monde l'ont rejoint.

Lundi soir dernier, 9 bateaux de la Flottille Soumoud ont été la cible de 14 attaques de drones par l'ennemi sioniste.

Il est à noter que le protocole d'urgence a été activé sur tous les navires de la Flottille Mondiale Soumoud hier soir, après que des drones ont survolé la flottille et que des projectiles et des bombes sonores ont été tirés vers certains des navires.

Suite à ces attaques et menaces, mercredi matin, un navire de sauvetage et de secours italien a été envoyé pour protéger la Flottille Soumoud. L'Espagne a également annoncé qu'elle enverrait un "navire opérationnel" de la marine de Carthagène vers la Méditerranée orientale pour protéger et aider le convoi Soumoud sur son chemin vers Gaza.