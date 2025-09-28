Selon l'agence de presse ABNA, citant TASS, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, sans mentionner les actions hostiles de son pays et de ses alliés européens contre l'Iran lors de l'activation du « mécanisme de déclenchement », a affirmé que Washington s'attend toujours à parvenir à un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire.

Rubio a affirmé à ce sujet : Les sanctions et autres restrictions de l'ONU concernant l'Iran ont été rétablies à partir de 20h00, heure de l'Est des États-Unis.

Il a poursuivi en affirmant : Le président (Donald) Trump a clairement indiqué que la diplomatie reste une option sur la table et (la conclusion d') un accord reste le meilleur résultat pour le peuple iranien et le monde. Pour y parvenir, l'Iran doit accepter des négociations directes de bonne foi et sans perdre de temps ni créer d'ambiguïté (!)

Auparavant, le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous la pression des États-Unis, avait rejeté le projet de résolution de la Russie et de la Chine visant à prolonger la Résolution 2231, adoptée en soutien à l'accord nucléaire avec l'Iran.

Avant cela, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, accusant la République islamique d'Iran d'avoir violé l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA) et formulant des allégations sans fondement et sans mentionner le retrait unilatéral des États-Unis de cet accord en 2018, ainsi que les violations des parties européennes, ont lancé le processus de 30 jours d'activation du mécanisme de déclenchement (snapback), s'alignant sur la campagne américaine de « pression maximale » contre Téhéran.