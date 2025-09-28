Action cachée des États-Unis concernant leurs militaires en Irak

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maalouma, Youssef al-Kilabi, un membre du Parlement irakien, a déclaré que les rapports publiés concernant le retrait des militaires américains du pays sont des mensonges et des tromperies.

Il a ajouté : Les États-Unis sont en train de renforcer leur présence militaire dans les bases existantes en Irak. Washington tente de publier de faux rapports sur un retrait illusoire d'Irak mais cherche en même temps à augmenter le nombre de ses forces.

Al-Kilabi a précisé : Les militaires américains vont et viennent facilement entre la Syrie et l'Irak. Le gouvernement doit agir face à la violation de la souveraineté du pays.

Il est à noter que la base de Harir, située dans le nord de l'Irak, a récemment été témoin du transfert d'équipements militaires du Qatar vers ce pays.