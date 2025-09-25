Selon l'agence de presse ABNA, le journal sioniste "Israel Hayom", dans un article écrit par le journaliste sioniste Yoav Limor, a révélé l'un des secrets les mieux gardés de l'armée du régime sioniste, écrivant que peu de personnes connaissent les détails complets de cette information et que même lui, pour des raisons de sécurité, n'est pas en mesure de révéler tous les aspects de ce problème.

En détaillant les aspects de cette défaillance, il écrit que l'armée du régime sioniste est actuellement confrontée à un problème majeur en ce qui concerne son équipement et son personnel, que certains considèrent comme vital. La situation de pénurie de main-d'œuvre dans tous ses aspects connexes a soulevé de nombreux doutes quant à la capacité de l'armée à accomplir les missions qui lui sont confiées à court terme et sa capacité à respecter les normes qui lui sont fixées à long terme.

Limor a ajouté que ce problème ne se limite pas à une ou deux unités de l'armée, mais concerne de nombreuses unités. Certaines manquent d'armes, d'autres manquent de pièces de rechange, et d'autres encore manquent des deux.

Selon ce rapport, le ministère de la Guerre et l'armée du régime sioniste font des efforts redoublés pour combler les lacunes, mais aucun succès significatif n'a été obtenu jusqu'à présent.

Il ajoute que le résultat est que les unités qui se battent actuellement ou qui seront appelées à participer au combat à l'avenir ne seront pas entièrement équipées, ce qui affectera directement le résultat et pourrait également contribuer à augmenter le nombre de victimes.

Dans le même contexte, le journal en hébreu "Maariv" a révélé que les institutions de sécurité du régime sioniste ont informé Benjamin Netanyahu que, dans les circonstances actuelles, un accord de cessez-le-feu et de libération des prisonniers devait être conclu le plus rapidement possible.

Selon le journal, l'armée et le Shabak estiment que l'un des principaux objectifs du Hamas dans la phase actuelle est la capture de soldats sionistes lors des opérations sur le terrain.

Maariv a souligné que l'appareil de sécurité du régime sioniste a averti que le Hamas chercherait à atteindre cet objectif dans un avenir proche.