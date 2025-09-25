Un média hébreu: "On ne peut pas arrêter les Yéménites; la vraie solution est de mettre fin à la guerre"

Selon l'agence de presse ABNA, le journal sioniste "The Jerusalem Post" a écrit dans un rapport que les Yéménites continuent de découvrir les points faibles (du régime) d'Israël et que leur infiltration en Israël reste persistante, destructrice et, en fin de compte, mortelle.

Selon ce journal sioniste, les drones yéménites, qui sont moins chers que les missiles, ont généralement causé des dommages significatifs aux territoires occupés.

Le "Jerusalem Post" a ensuite écrit : "La guerre s'est prolongée et les menaces se sont diversifiées. Les Yéménites réussissent à pénétrer la défense aérienne israélienne. On ne peut pas arrêter les Yéménites et la vraie solution est de mettre fin à la guerre."

Selon ce média sioniste, chaque tweet menaçant publié par le ministre de la guerre du régime israélien ne fait que montrer l'incapacité d'Israël.

Yahya Sarea, porte-parole des forces armées yéménites, a publié un communiqué annonçant que des attaques de drones avaient été menées contre certaines positions de l'ennemi sioniste dans le sud des territoires occupés.

Dans ce communiqué, il a déclaré que les forces yéménites avaient frappé le port d'« Umm al-Rashrash » dans les territoires occupés avec deux drones.

Le porte-parole des forces armées yéménites a souligné que cette opération avait atteint ses objectifs et que les systèmes d'interception de l'ennemi avaient échoué à la contrer.

Selon le porte-parole des forces armées yéménites, il s'agit de la deuxième attaque de drones contre les territoires occupés au cours des dernières 24 heures.

Les médias sionistes ont annoncé que le nombre de blessés dans l'attaque de drones de l'armée yéménite sur Eilat occupée a atteint 48 personnes, dont deux sont dans un état critique.