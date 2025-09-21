Votre détermination inébranlable et votre travail acharné ont réjoui la nation et honoré le pays.

Selon l'agence de presse Abna, Son Excellence l'ayatollah Khamenei, dans un message, a félicité l'équipe nationale de lutte gréco-romaine pour son titre de championne du monde et a remercié « les athlètes, les entraîneurs et les managers » pour avoir réjoui la nation et honoré le pays.

Le texte du message du Guide Suprême est le suivant : « Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Je félicite les jeunes champions de lutte gréco-romaine. Votre détermination inébranlable et votre travail acharné, ainsi que ceux de vos frères en lutte libre, ont réjoui la nation et honoré le pays. Je prie Dieu pour votre succès et votre victoire, et je félicite les athlètes, les entraîneurs et les managers. Seyyed Ali Khamenei 30 Shahrivar 1404 »

L'équipe nationale de lutte gréco-romaine de la République islamique d'Iran a pu, après 11 ans et pour la deuxième fois, monter en force sur le podium du championnat du monde lors des compétitions de Zagreb 2025. C'est la première fois dans l'histoire sportive de notre pays que les équipes nationales de lutte libre et de lutte gréco-romaine remportent le titre de champion du monde en même temps lors d'une même édition de compétitions.