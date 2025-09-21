Netanyahou: L'État de Palestine ne sera jamais créé.

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, a affirmé en réponse à la reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie : « Il n'y aura jamais d'État de Palestine, et la réponse d'Israël à cette action sera claire après mon retour des États-Unis. »

Il a ajouté : « Je dis aux dirigeants des pays qui ont reconnu l'État de Palestine après les événements du 7 octobre qu'ils ont donné une grande récompense au terrorisme. »

D'un autre côté, Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères du régime, a affirmé : « La plupart des pays du monde ont déjà reconnu l'État de Palestine, et c'est une erreur, surtout après les événements du 7 octobre. »

Il a ajouté : « L'avenir d'Israël ne se décide pas à Paris ou à Londres, mais à Jérusalem, et nous répondrons à tous ceux qui menacent Israël, sa sécurité et son avenir. Nous avons un très grand allié, les États-Unis, qui est à nos côtés dans cette bataille. »