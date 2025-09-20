Selon l'agence de presse Abna, la Russie a maintes fois souligné l'illégalité des actions des pays européens visant à réimposer des sanctions injustes contre l'Iran dans le cadre du prétendu Conseil de sécurité de l'ONU.

Ce samedi, le ministère russe des Affaires étrangères a publié un communiqué déclarant : La partie russe a souligné à plusieurs reprises le caractère provocateur et illégal des actions des pays européens participants au JCPOA (Plan d'action global commun) et de la présidence sud-coréenne du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est sous leur influence.

Le ministère russe des Affaires étrangères a noté que ce vote confirme l'illégalité des tentatives de « snapback » et rejette la voie politique visant à faire pression sur l'Iran.

En conclusion, le ministère russe des Affaires étrangères a précisé : Moscou insiste sur la nécessité de poursuivre un dialogue constructif avec l'Iran et sur le respect des normes internationales et des obligations légales dans les relations avec la République islamique d'Iran.

Il est à noter que vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis aux voix un projet de résolution visant à lever définitivement les sanctions contre l'Iran, mais ce projet n'a pas pu obtenir le soutien nécessaire.

La Russie, la Chine, le Pakistan et l'Algérie faisaient partie des pays qui ont voté en faveur de ce projet.

Cette session a eu lieu après que les trois pays européens, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ont lancé le 28 août un processus de 30 jours pour réimposer les sanctions des Nations unies.

La troïka européenne a affirmé que Téhéran n'avait pas respecté ses obligations en vertu de l'accord nucléaire de 2015, qui visait à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires ; une affirmation que les autorités iraniennes ont toujours rejetée.