Un soldat sioniste blessé dans la ville de Gaza par des tireurs d'élite de la Résistance

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, les médias du régime sioniste ont rapporté qu'un autre soldat de ce régime avait été blessé dans le nord de la ville de Gaza.

Les médias du régime sioniste ont annoncé que plusieurs soldats blessés de l'armée de ce régime avaient été transférés de Gaza vers les territoires occupés par hélicoptère.

De plus, la radio de l'armée du régime sioniste a rapporté qu'un soldat de la 401e brigade de l'armée de ce régime avait été blessé ce matin lors d'une fusillade dans la ville de Gaza.

Ce soldat sioniste a été blessé par des tireurs d'élite de la résistance palestinienne dans le quartier de Sheikh Radwan, a été transporté à l'hôpital pour y être soigné, et sa famille a été informée de sa blessure.