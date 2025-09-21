Le chef d'Ansar Allah du Yémen : Israël est un grand danger pour la Oumma islamique.

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Masirah, le chef d'Ansar Allah du Yémen, Abdul-Malik al-Houthi, a déclaré dans un discours à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du 21 septembre : « Nous remercions Dieu pour cette victoire historique . Dieu a accordé Sa grâce à notre nation le 21 septembre. Nous félicitons tout le cher peuple yéménite pour cette célébration, en particulier les pionniers qui ont joué un rôle essentiel dans cette victoire. C'est une victoire que Dieu a accordée à notre nation. »

Il a ajouté : « La Révolution du 21 septembre a été une grande réalisation que Dieu a rendue possible par les mains de ce peuple. Cette révolution a eu de grandes et distinctives caractéristiques. La Révolution du 21 septembre n'a pas besoin de fausses propagandes médiatiques, elle est basée sur des faits aussi clairs que le jour. »

Il a souligné : « La principale caractéristique de cette révolution est son authenticité et son affranchissement de toute dépendance étrangère. La Révolution du 21 septembre a été une révolution authentique pour le peuple yéménite, qui est née de la volonté pure du peuple yéménite et n'a eu aucune influence extérieure. »

Le chef d'Ansar Allah du Yémen a déclaré : « Le soutien financier du Yémen est venu du peuple yéménite, et l'aide a été acheminée vers les centres où le peuple était actif. La confiance et la foi de notre peuple en Dieu, puis leurs efforts, leur sacrifice, leur dévouement, leur détermination et leur conscience de l'importance de ce qu'ils faisaient, ont été un point clair que Dieu a fait fructifier et qui a abouti à un grand résultat dans la réalisation d'une grande victoire historique. »

Il a déclaré : « La Révolution du 21 septembre est une révolution libératrice qui a libéré notre cher peuple et notre pays du joug de la tutelle étrangère. L'ambassadeur américain à Sanaa était au-dessus de tout responsable, et les décisions et les ordres venaient de lui. L'Amérique intervenait dans toutes les affaires intérieures du Yémen pour réaliser ses intérêts, au détriment du peuple. »

Le chef d'Ansar Allah du Yémen a souligné : « La souveraineté et l'indépendance étaient perdues, et les dirigeants étaient dépendants de l'étranger. Ces dirigeants avaient ouvert la voie à l'ingérence américaine dans toutes les affaires. Notre cher peuple a réalisé cette grande et libératrice réalisation et a vaincu les puissances étrangères, avec à leur tête l'Amérique. La première caractéristique de cette révolution était sa pureté de toute influence extérieure. Le 21 septembre, avec la grande réalisation historique dans la capitale Sanaa, la sécurité et la stabilité ont été établies pour tous. »

Il a ajouté : « Cette révolution a apporté la sécurité et la confiance à tous les habitants de Sanaa, quelle que soit leur orientation. Les agents de l'Amérique, d'Israël et des pays régionaux ne travaillent que pour créer des problèmes sectaires, régionaux et raciaux. Toutes les activités des agents de l'Amérique et d'Israël et leur campagne médiatique visent à semer la discorde sous des titres religieux, sectaires et raciaux. Ils ne travaillent pas pour le bien du pays. »

Le chef d'Ansar Allah du Yémen a souligné : « Les agents de l'Amérique et d'Israël travaillent avec toute leur force pour briser le tissu social de notre cher peuple. Ils cherchent à couper les liens entre les Yéménites. Avec le soutien financier de certains pays du Golfe, sous la supervision américaine et l'ingénierie israélienne, ils ont une approche hostile et anti-valeurs islamiques. Ils ont de la rancœur contre le peuple du Yémen. Ils appellent à la sédition et à la haine. Nous avons surveillé les mouvements des agents de l'Amérique et d'Israël qui cherchent à provoquer des conflits entre les tribus. »