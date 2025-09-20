Accident d'hélicoptère à Washington ; 4 soldats tués

Selon l'agence de presse Abna, citant Associated Press, quatre soldats ont été tués lors du crash d'un hélicoptère de l'armée américaine, un « Black Hawk MH-60 », près d'une base militaire dans l'État de Washington.

Le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine a déclaré que l'hélicoptère s'est écrasé lors d'une mission d'entraînement à l'ouest de la base interarmées « Lewis-McChord ». Les responsables de l'armée américaine affirment qu'une enquête sur la cause de l'incident est en cours.

Le Service national de météorologie des États-Unis a déclaré que le ciel était en grande partie dégagé au moment de l'incident et que des vents légers soufflaient du sud.