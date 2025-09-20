Le président du Parlement arabe : La communauté internationale ne doit pas se contenter de surveiller et de documenter les crimes

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Ghad, le Parlement arabe a salué les résultats du rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies, selon lequel le régime sioniste a commis le crime de génocide contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza et que cet acte constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de toutes les conventions et résolutions pertinentes des Nations unies.

Mohammad bin Ahmad Al-Yamahi, le président du Parlement arabe, a précisé dans un communiqué : « Ce rapport est une nouvelle et ferme condamnation des politiques et des actions barbares du régime d'occupation contre le peuple palestinien et montre l'étendue de la souffrance humaine des habitants de Gaza, en particulier des enfants, des femmes et des personnes âgées, en raison du blocus, de la famine et des agressions continues de ce régime. »

Il a souligné : « La communauté internationale, après la publication de ce rapport, est confrontée à un véritable test ; car il n'est plus acceptable de se contenter de surveiller et de documenter les crimes, mais des mesures sérieuses et contraignantes doivent être prises pour mettre en œuvre ces résolutions, concrétiser la solution à deux États et mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. »

Al-Yamahi a également appelé à juger les dirigeants du régime d'occupation en tant que criminels de guerre devant la Cour pénale internationale et à mettre fin à la politique d'impunité qui les a encouragés à commettre davantage de crimes.

Al-Yamahi a réitéré la demande du Parlement arabe de prendre des mesures immédiates pour protéger le peuple palestinien, soutenir son droit légitime à l'autodétermination et à la création d'un État palestinien indépendant et souverain, et a considéré que c'est la seule voie juste et durable pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien et à l'occupation.