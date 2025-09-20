Les États-Unis attaquent un troisième bateau dans la région des Caraïbes ; Trump : 3 trafiquants tués

Selon l'agence de presse Abna, Donald Trump, le président américain, a affirmé que les forces de son pays stationnées dans la région des Caraïbes avaient de nouveau attaqué un navire transportant de la drogue et avaient tué trois personnes au cours de l'opération.

Trump a écrit sur son réseau social « Truth Social » que « cette attaque directe et mortelle a été menée sur son ordre dans la zone de responsabilité du commandement sud des États-Unis » ; une région qui englobe 31 pays en Amérique du Sud et centrale et dans les Caraïbes.

Il a ajouté : « Les informations ont confirmé que le navire en question faisait de la contrebande de drogue et la transportait le long d'une route de contrebande connue pour empoisonner l'Amérique. Au cours de cette attaque, trois trafiquants de drogue à bord du navire, qui naviguait dans les eaux internationales, ont été tués. Aucun membre des forces américaines n'a été blessé dans cette attaque. »