  1. Accueil
  2. service
  3. Europe

Nouvelle initiative de Moscou et Pékin pour résoudre la question nucléaire iranienne

20 septembre 2025 - 20:26
Code d'info: 1729116
Source: ABNA
Nouvelle initiative de Moscou et Pékin pour résoudre la question nucléaire iranienne

Le représentant de la Russie auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé une nouvelle initiative de Moscou et de Pékin pour résoudre la question nucléaire iranienne.

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne de télévision Al Mayadeen, Mikhaïl Oulianov, le représentant de la Russie auprès de l'AIEA, a déclaré dans une interview avec la chaîne Al Mayadeen : « La Russie et la Chine présenteront bientôt une initiative conjointe pour résoudre la crise nucléaire iranienne. »

Il a également critiqué l'approche des pays européens et a ajouté : « Les actions européennes ont sapé l'approche politique, les efforts diplomatiques et le niveau de coopération entre l'AIEA et la République islamique d'Iran. »

Vassily Nebenzia, le représentant de la Russie auprès des Nations unies, a également souligné lors d'une réunion du Conseil de sécurité : « Les pays signataires de l'accord nucléaire iranien n'ont pas le droit de réimposer les sanctions de l'ONU contre Téhéran. »

Il a ajouté : « Les actions de la troïka européenne visant à réimposer les sanctions contre l'Iran n'ont aucune base légale. »

Le représentant russe a précisé : « Les pays européens rejettent la voie diplomatique concernant le programme nucléaire iranien, et la réimposition des sanctions contre l'Iran n'a aucune légitimité légale. » Après que la résolution visant à la poursuite de la levée des sanctions contre l'Iran n'a pas été adoptée, Nebenzia a souligné : « La Russie condamne la réimposition des sanctions contre l'Iran. »

Il a déclaré : « La levée des sanctions (contre l'Iran) est la seule bonne décision. Nous sommes surpris que la Corée du Sud ait décidé de s'aligner sur les approches destructrices occidentales ! » Nebenzia a ajouté : « Ce n'est un secret pour personne que l'objectif du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne est d'utiliser le Conseil de sécurité comme un levier pour faire pression sur un gouvernement qui tente de défendre ses intérêts. »

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha