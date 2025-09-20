Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne de télévision Al Mayadeen, Mikhaïl Oulianov, le représentant de la Russie auprès de l'AIEA, a déclaré dans une interview avec la chaîne Al Mayadeen : « La Russie et la Chine présenteront bientôt une initiative conjointe pour résoudre la crise nucléaire iranienne. »

Il a également critiqué l'approche des pays européens et a ajouté : « Les actions européennes ont sapé l'approche politique, les efforts diplomatiques et le niveau de coopération entre l'AIEA et la République islamique d'Iran. »

Vassily Nebenzia, le représentant de la Russie auprès des Nations unies, a également souligné lors d'une réunion du Conseil de sécurité : « Les pays signataires de l'accord nucléaire iranien n'ont pas le droit de réimposer les sanctions de l'ONU contre Téhéran. »

Il a ajouté : « Les actions de la troïka européenne visant à réimposer les sanctions contre l'Iran n'ont aucune base légale. »

Le représentant russe a précisé : « Les pays européens rejettent la voie diplomatique concernant le programme nucléaire iranien, et la réimposition des sanctions contre l'Iran n'a aucune légitimité légale. » Après que la résolution visant à la poursuite de la levée des sanctions contre l'Iran n'a pas été adoptée, Nebenzia a souligné : « La Russie condamne la réimposition des sanctions contre l'Iran. »

Il a déclaré : « La levée des sanctions (contre l'Iran) est la seule bonne décision. Nous sommes surpris que la Corée du Sud ait décidé de s'aligner sur les approches destructrices occidentales ! » Nebenzia a ajouté : « Ce n'est un secret pour personne que l'objectif du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne est d'utiliser le Conseil de sécurité comme un levier pour faire pression sur un gouvernement qui tente de défendre ses intérêts. »