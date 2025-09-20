Le Hezbollah appelle à la participation à l'anniversaire du martyre de Sayyed Hassan Nasrallah

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Manar, le service des relations publiques du Hezbollah a lancé samedi un appel, exhortant les Libanais à participer massivement à l'anniversaire du martyre de « Sayyed Hassan Nasrallah » et de « Sayyed Hashem Safieddine ».

Dans cet appel, il est indiqué : « Nous invitons les gens à participer à la cérémonie de commémoration des martyrs Nasrallah et Safieddine, qui aura lieu le 27 septembre (le cinquième jour du mois de Mehr) à 16h30, heure locale. »

Sayyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, est tombé en martyr le vendredi 6 Mehr 1403 lors d'une attaque criminelle du régime sioniste usurpateur contre la banlieue sud de Beyrouth.