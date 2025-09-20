Venezuela : Les États-Unis ont utilisé des missiles et des armes nucléaires contre nous

Selon l'agence de presse Mehr, citant « TRT », le Venezuela a annoncé avoir demandé aux Nations unies d'enquêter sur les attaques américaines qui ont entraîné la mort de 14 personnes sur au moins 2 bateaux dans les eaux internationales au large des côtes du pays.

Selon ce média, Tarek William Saab, le procureur général du Venezuela, a publié un communiqué déclarant : « L'utilisation de missiles et d'armes nucléaires pour tuer des pêcheurs sans défense dans un petit bateau est un crime contre l'humanité qui doit faire l'objet d'une enquête de la part des Nations unies. »

Donald Trump, le président américain, avait précédemment affirmé que les forces de son pays stationnées dans la région des Caraïbes avaient de nouveau attaqué un navire transportant de la drogue et avaient tué 3 personnes au cours de l'opération !

Trump avait écrit dans un message sur son réseau social « Truth Social » que « cette attaque directe et mortelle a été menée sur son ordre dans la zone de responsabilité du commandement sud des États-Unis » ; une région qui englobe 31 pays en Amérique du Sud et centrale et dans les Caraïbes.

Pendant ce temps, « Vladimir Padrino Lopez », le ministre de la Défense du Venezuela, a souligné : « Ce que les États-Unis font est en fait une guerre non déclarée, et c'est pourquoi il est nécessaire d'augmenter le niveau de préparation opérationnelle des forces armées vénézuéliennes. »

Il a également fait référence aux récents développements au Qatar en disant : « Regardez ce qui vient de se passer au Qatar, qui est un allié des États-Unis et qui accueille une base militaire américaine. »