Consultation entre les ministres des Affaires étrangères américain et saoudien sur Gaza, la Syrie et le Soudan.

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le département d'État américain a annoncé ce dimanche dans un communiqué une consultation entre son secrétaire d'État et son homologue saoudien.

Le département d'État américain a rapporté à ce sujet : « Marco Rubio, lors d'une conversation avec son homologue saoudien, a déclaré l'engagement des États-Unis envers la sécurité des pays membres du Conseil de coopération du Golfe ! »

Le communiqué publié par le département d'État américain a ajouté : « Rubio a discuté avec son homologue saoudien de la situation à Gaza, en Syrie et au Soudan. »