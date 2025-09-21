Réactions à la reconnaissance de l'État de Palestine par trois pays

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, la décision des trois pays, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie, de reconnaître l'État de Palestine indépendant a suscité diverses réactions.

Le mouvement Hamas

Le Mouvement de résistance islamique (Hamas), en réaction à la reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie et à l'annonce d'autres pays de reconnaître l'État de Palestine, a publié un communiqué : « La reconnaissance de l'État de Palestine est une étape importante dans la consolidation du droit du peuple palestinien sur ses terres et ses lieux saints, dans la création de son État indépendant avec Jérusalem pour capitale, et aussi dans le droit de ce peuple de se sacrifier pour sa liberté et son retour. »

Le Hamas a déclaré : « Cette étape importante doit être accompagnée d'actions pratiques qui aboutissent à l'arrêt immédiat de la guerre de génocide barbare contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et à la résistance aux projets d'annexion et de judaïsation de la Cisjordanie et de Jérusalem. »

Le communiqué indique : « Nous appelons la communauté internationale, les Nations Unies et leurs institutions affiliées à isoler le régime d'occupation, à cesser toute coopération et coordination avec lui, à renforcer les sanctions contre ce régime et à prendre des mesures pour arrêter et livrer ses responsables en tant que criminels de guerre aux tribunaux internationaux et à les punir pour avoir commis des crimes contre l'humanité. »

Le communiqué du Hamas souligne : « Le régime d'occupation fasciste continue de violer les lois et documents internationaux et les coutumes humanitaires, et il commet les agressions les plus barbares contre le peuple palestinien sur la base de ses politiques déclarées, y compris le génocide, le nettoyage ethnique et le déplacement forcé, ce qui nécessite l'adoption de positions claires et efficaces pour endiguer ce régime. »

Le Hamas a déclaré : « La résistance du peuple palestinien et sa lutte contre l'occupation la plus barbare connue dans l'histoire contemporaine est un droit naturel garanti par le droit international, et les pays du monde doivent soutenir le peuple palestinien face à cette occupation criminelle afin que ce peuple puisse réaliser son droit à l'autodétermination et à la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale. »

Mahmoud Abbas : La reconnaissance de l'État de Palestine est une étape nécessaire vers la paix.

Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, a déclaré : « Nous saluons la décision du Premier ministre britannique de reconnaître l'État de Palestine indépendant et souverain. Nous soulignons que la reconnaissance de l'État de Palestine est une étape importante et nécessaire pour avancer vers une paix juste et permanente sur la base des résolutions internationales légitimes. »

Hussein al-Sheikh, le vice-président de l'Autorité palestinienne, a également déclaré en réaction à la reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie : « C'est une victoire internationale pour la justice et la lutte contre les souffrances et l'oppression auxquelles les Palestiniens sont confrontés. Le monde triomphe pour l'humanité, la justice, la paix et le droit des peuples à l'autodétermination. »

Il a ajouté : « Je remercie le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie pour la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est un jour historique pour la vie du peuple palestinien et ses droits légitimes. »

La Jordanie se félicite de la décision.

Le ministère des Affaires étrangères de Jordanie a publié un communiqué annonçant : « La reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie est une position honorable et conforme à la volonté internationale croissante de mettre fin à l'occupation et de réaliser les droits inaliénables du peuple palestinien à créer un État palestinien sur la base de la solution à deux États. »

Dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères jordanien, il est indiqué : « Nous considérons cette action comme une confirmation du soutien clair aux efforts internationaux pour reconnaître l'État de Palestine dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale sur la base de la solution à deux États et en conformité avec les résolutions internationales légitimes et l'Initiative de paix arabe. »

Le communiqué souligne : « Nous réaffirmons une fois de plus notre position inébranlable de coopération avec nos frères et partenaires internationaux pour soutenir les droits du peuple palestinien à la liberté, à la fin de l'occupation, à la création d'un État palestinien indépendant et à l'arrêt des crimes contre son peuple et à la punition des auteurs de ces crimes. »

Oman : La reconnaissance de l'État de Palestine renforce la paix dans la région.

Le ministère des Affaires étrangères d'Oman, en réaction à la reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, a souligné dans un communiqué : « Nous nous félicitons de la reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie et la considérons comme une évolution très importante dans le cadre des efforts déployés pour mettre en œuvre la solution à deux États et renforcer la sécurité et la paix dans la région. »

Macron : Je reconnaîtrai l'État de Palestine demain.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dans une interview avec la chaîne CBS : « Je reconnaîtrai l'État de Palestine demain car nous voulons la paix et la sécurité pour tous dans la région. »

Le Premier ministre libanais : La seule voie vers la paix dans la région est la création d'un État palestinien.

Nawaf Salam, le Premier ministre libanais, a souligné : « La reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie est une étape historique et l'établissement de la stabilité et de la paix permanente dans notre région n'est possible que par la création d'un État palestinien sur la base de l'Initiative de paix arabe. »

Réactions des autorités de l'occupation.

Benjamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, en réaction à la reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, a affirmé : « Il n'y aura jamais d'État de Palestine, et la réponse d'Israël à cette action sera claire après mon retour des États-Unis. »

Il a ajouté : « Je dis aux dirigeants des pays qui ont reconnu l'État de Palestine après les événements du 7 octobre qu'ils ont donné une grande récompense au terrorisme. »

D'un autre côté, Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères de ce régime, a affirmé : « La plupart des pays du monde ont déjà reconnu l'État de Palestine, et c'est une erreur, surtout après les événements du 7 octobre. »

Il a affirmé : « L'avenir d'Israël ne se décide pas à Paris ou à Londres, mais à Jérusalem, et nous répondrons à tous ceux qui menacent Israël, sa sécurité et son avenir. Nous avons un très grand allié, les États-Unis, qui est à nos côtés dans cette bataille. »

Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale du régime sioniste, a affirmé : « La reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie est une récompense pour les meurtriers, et des mesures immédiates doivent être prises contre cela. L'application immédiate de la souveraineté sur la Cisjordanie et la destruction complète de l'Autorité palestinienne sont nécessaires. »

À cet égard, le ministère des Affaires étrangères du régime sioniste a également affirmé : « La reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni n'est qu'une récompense au Hamas en encourageant les Frères musulmans au Royaume-Uni. »

D'un autre côté, Miki Zohar, le ministre de la Culture du régime d'occupation, a affirmé : « La reconnaissance de l'État de Palestine par le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni est une déclaration dénuée de sens qui sent l'antisémitisme et la haine d'Israël, et Israël devrait exercer sa souveraineté sur la Cisjordanie. »

Gadi Eizenkot, l'ancien chef d'état-major de l'armée du régime sioniste, a également déclaré : « S'occuper de l'État de Palestine dans de telles circonstances et après le 7 octobre est de la stupidité et une récompense au terrorisme. »

De plus, Bezalel Smotrich, le ministre des Finances du régime d'occupation, s'adressant au Premier ministre Netanyahou, a déclaré : « La seule réponse à la reconnaissance de l'État de Palestine est de déclarer la souveraineté sur la Cisjordanie et de retirer l'idée stupide d'un État palestinien de l'ordre du jour pour toujours ! »

D'un autre côté, Yair Golan, le chef du parti démocratique du régime d'occupation, a également déclaré : « La reconnaissance de l'État de Palestine est un échec politique pour Netanyahou et Smotrich et une action dangereuse pour la sécurité d'Israël. »

De même, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre du régime d'occupation, a affirmé dans une interview avec Sky News en réaction à la décision du Royaume-Uni de reconnaître l'État de Palestine : « Je crois que la guerre a duré trop longtemps et que nous aurions dû détruire le Hamas il y a longtemps. »

Il a ajouté : « Il ne fait aucun doute que le soutien à Israël est très large et que personne n'accepte cette position du Royaume-Uni car ils insistent sur le fait que soit vous vous soumettez à nos conditions, soit nous reconnaîtrons l'État de Palestine. »

Benny Gantz, l'ancien ministre de la guerre du régime d'occupation, a également affirmé : « La reconnaissance de l'État de Palestine renforce le Hamas et l'axe iranien, prolongera la guerre et réduira les chances de retour des prisonniers. »

Eli Cohen, le ministre de l'Énergie du régime d'occupation, a affirmé : « La reconnaissance de l'État de Palestine est une récompense pour le Hamas pour ses actions du 7 octobre, le Hamas et l'Iran domineront un tel État et cela entraînera la destruction de tous les Palestiniens comme ce fut le cas à Gaza. »

Il a déclaré : « Les déclarations hypocrites des dirigeants occidentaux ne changeront rien et nous n'accepterons jamais un État palestinien qui menace la sécurité d'Israël. »

Yair Lapid, le chef du mouvement d'opposition du régime d'occupation, a également affirmé : « La reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie est une catastrophe politique, une action erronée et une récompense pour le terrorisme. »