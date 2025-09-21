Macron : L'ambassade de Palestine sera ouverte après la libération des prisonniers sionistes.

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, le président français Emmanuel Macron a déclaré ce dimanche dans une interview avec CBS : « Je reconnaîtrai l'État de Palestine demain, car nous voulons la paix et la sécurité pour tous dans la région. »

Le président français a poursuivi à ce sujet : « Nous n'ouvrirons pas d'ambassade de Palestine tant que les prisonniers (les prisonniers sionistes détenus par le Hamas) n'auront pas été libérés, et c'est une condition essentielle pour nous. Nous coopérons avec le Royaume-Uni et les autorités régionales pour proposer le déploiement d'une force internationale à Gaza avec l'autorisation des Nations Unies. »

Cela intervient alors que l'agence de presse française AFP avait rapporté auparavant, citant le palais de l'Élysée, que 10 pays, dont la France, devaient reconnaître le gouvernement palestinien lors de la conférence de New York ce lundi.