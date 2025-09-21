Trump : Nous défendrons la Pologne et les pays baltes contre la Russie.

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Anadolu, le président américain Donald Trump a affirmé ce dimanche qu'il défendrait la Pologne et les pays baltes si la Russie continuait d'aggraver les tensions dans la région.

Interrogé sur la question de savoir s'il aiderait à défendre la Pologne et les pays baltes contre la Russie si Moscou continuait l'escalade, Trump a répondu : « Oui, je le ferai. »

Ces propos ont été tenus aux journalistes avant le départ du président américain pour une cérémonie commémorative en l'honneur de Charlie Kirk à Glendale, en Arizona.

Donald Trump, le président américain, avait précédemment qualifié de « problématiques » de tels incidents, en réaction à l'affirmation de l'Estonie selon laquelle trois avions de combat russes auraient pénétré dans son espace aérien.

Le ministère estonien des Affaires étrangères a convoqué un diplomate russe pour protester contre l'entrée de ces avions de combat, dont la présence dans son espace aérien aurait duré 12 minutes, selon le pays.

Cet incident s'est produit un peu plus d'une semaine après que des avions de combat de l'OTAN ont signalé avoir abattu des drones attribués à la Russie au-dessus de la Pologne, une affaire qui a ravivé les inquiétudes quant à l'extension de la guerre en Ukraine.