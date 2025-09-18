Sanders : Israël a commis un génocide à Gaza

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant le média sioniste The Times of Israel, "Bernie Sanders", un éminent sénateur américain indépendant, a qualifié l'agression des occupants sionistes contre le peuple opprimé de Gaza de "génocide" des Palestiniens.

Selon ce média, Sanders a déclaré dans un communiqué publié après la révélation des statistiques sur les victimes de la guerre totale des sionistes contre le peuple opprimé de Gaza : "L'intention et le but sont clairs. Le résultat est inévitable : Israël a commis un génocide à Gaza."

Cet éminent sénateur américain indépendant a ajouté : "En qualifiant les actions d'Israël de génocide, nous devons utiliser tous nos leviers pour exiger un cessez-le-feu immédiat, une augmentation massive de l'aide humanitaire facilitée par l'ONU et les premières mesures pour garantir un État palestinien."

Ceci intervient alors que la Commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations unies avait également qualifié récemment dans un communiqué les crimes du régime sioniste à Gaza de "génocide".