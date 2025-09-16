Erdogan : « Le sort de Netanyahu sera semblable à celui d'Hitler »

Selon l'agence de presse ABNA citant Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, président turc, à son retour dans son pays après avoir participé au sommet de Doha, a déclaré aux journalistes : « L'attaque d'Israël contre la délégation du Hamas au Qatar est un défi ouvert au système mondial et au droit international. Le monde est maintenant témoin qu'Israël est une menace claire pour l'ordre international. »

Concernant l'approche des pays occidentaux pour reconnaître la Palestine, Erdogan a souligné : « La reconnaissance de l'État de Palestine par les pays occidentaux, à mon avis, mettra Israël sous une pression encore plus grande. Nous crierons une fois de plus cette question dans le cadre des Nations Unies. » Il a également exprimé l'espoir que le front humanitaire s'élargisse lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra dans les prochains jours. Le président turc, tout en critiquant les politiques du Premier ministre du régime sioniste, a déclaré : « Netanyahu est idéologiquement presque similaire à Hitler. De même que Hitler n'a pas pu voir sa défaite inévitable, Netanyahu connaîtra aussi le même sort final. Les dirigeants israéliens sont une bande de criminels qui ont transformé leurs vues extrêmes en une idéologie fasciste. » En insistant sur l'unité des pays musulmans, Erdogan a déclaré : « Il est très important que les pays islamiques développent entre eux des mécanismes de sécurité, de coopération, d'échange d'informations et de gestion de crise. Israël continue de faire du tapage dans la région. Après avoir attaqué Gaza, la Syrie, le Liban, le Yémen et l'Iran, il a attaqué la délégation du Hamas au Qatar. La reconnaissance de l'État de Palestine par les pays occidentaux mettra Israël en difficulté. »