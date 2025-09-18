Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, Yvette Cooper, la nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères, a présenté son récit des consultations de ce mercredi entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays européens (la troïka européenne, partie de l'Iran dans l'accord de 2015 connu sous le nom de JCPOA) et Sayyed Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

Sans mentionner le non-respect des engagements de la partie européenne du JCPOA envers l'Iran, la nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères a affirmé : "Mes homologues européens et moi avons parlé avec le ministre iranien des Affaires étrangères pour réitérer nos préoccupations concernant le programme nucléaire de Téhéran."

Yvette Cooper a ajouté : "Nous sommes attachés à la diplomatie, mais l'Iran n'a pas pris de mesures pour empêcher le retour des sanctions, et nous avons besoin d'actions concrètes !"

Il est à noter que Téhéran a toujours affirmé qu'il était prêt pour des négociations équitables et basées sur le respect mutuel ; mais les États-Unis et les occupants sionistes ont, au cours des derniers mois et au milieu des négociations indirectes entre Téhéran et Washington, agressé l'Iran, violant toutes les normes internationales.