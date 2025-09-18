L'Arabie saoudite et le Pakistan signent un "Accord de défense stratégique conjoint"

Selon le rapport de la SPA, cet accord a été conclu dans le cadre du "partenariat historique" entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, et en tenant compte des liens fraternels, de la solidarité islamique et sur la base des intérêts stratégiques communs et de la coopération en matière de défense entre les deux pays.

La SPA a déclaré : "La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts des deux pays pour renforcer leur propre sécurité et établir la sécurité et la paix dans la région et dans le monde."

Selon le rapport de l'agence de presse d'État saoudienne, cet accord a été signé dans le but de développer les aspects de la coopération en matière de défense entre Riyad et Islamabad et de renforcer la dissuasion conjointe contre toute agression potentielle. La SPA a ajouté : "L'accord stipule que toute attaque contre l'un des deux pays sera considérée comme une attaque contre les deux."