Le roi d'Espagne : Gaza est confrontée à une crise humanitaire insupportable

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Anadolu, Felipe VI, le roi d'Espagne, lors de son premier voyage en Égypte, a rencontré des Espagnols vivant dans ce pays et a déclaré à propos des crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé de Gaza : "La région traverse une situation tragique et tendue, et Gaza est confrontée à une crise humanitaire insupportable."

Le roi d'Espagne, sans condamner les crimes continus des occupants sionistes contre le peuple opprimé en Palestine, a poursuivi : "La dernière phase de ce conflit, qui a commencé il y a environ 2 ans, a eu des conséquences considérables ; de la mort d'un grand nombre de personnes et de la transformation de la situation à Gaza en une crise insupportable à la souffrance infinie de centaines de milliers de citoyens innocents et à la destruction complète de cette région."

Felipe VI a ajouté que l'Espagne et l'Égypte coopèrent étroitement pour parvenir à une paix durable et courageuse, telle qu'elle a été envisagée dans les "Années de l'espoir" des années 1990.

Il convient de noter que le journal espagnol El Pais a récemment rapporté : "Le gouvernement espagnol envisage d'accélérer l'interdiction des exportations d'armes vers Israël dans le cadre d'un paquet de sanctions qui devrait être approuvé. Les éventuelles sanctions de Madrid seront imposées pour faire pression sur Israël après le massacre d'environ 64 000 personnes à Gaza et l'expansion des colonies en Cisjordanie."

Le rapport de ce média a ajouté : "La coalition PSOE et Sumar travaille à l'imposition d'un embargo complet sur les armes à l'encontre d'Israël, et par conséquent les sanctions contre Tel Aviv ne se limiteront pas aux industries militaires. L'objectif est d'accélérer son entrée en vigueur par un décret royal, en utilisant le contenu d'un projet de loi que Sumar a précédemment présenté au Congrès. Selon des sources gouvernementales, le plan du gouvernement est que les sanctions puissent être appliquées immédiatement."

Pendant ce temps, le ministère de la Santé palestinien dans la bande de Gaza a publié hier une déclaration annonçant qu'au cours des dernières 24 heures, 385 blessés et les corps de 98 autres Palestiniens ont été transportés dans les hôpitaux.

Par conséquent, le nombre de martyrs des attaques du régime sioniste sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 a augmenté à 65 062 et le nombre de blessés à 165 697.

Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza a été établi le 19 janvier de cette année et a été violé par les occupants de Jérusalem le 18 mars.

Selon l'agence de presse Anadolu, lors des attaques de l'armée des occupants sionistes sur la bande de Gaza depuis le 18 mars, 12 511 personnes ont été tuées et 53 656 blessées.



