Al Jazeera : Les membres non permanents du Conseil de sécurité demandent un cessez-le-feu permanent à Gaza

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, la chaîne qatarie Al Jazeera a annoncé que des sources bien informées au sein du Conseil de sécurité des Nations unies ont déclaré que 10 États membres non permanents du Conseil ont demandé un vote sur un projet de résolution qui souligne la nécessité d'établir un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza.

Cette initiative intervient après que les Nations unies ont également voté à une majorité écrasante en faveur de la création d'un État palestinien indépendant il y a cinq jours.

Vendredi dernier (12 septembre), l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique qui soutient la "Déclaration de New York", laquelle appelle à des mesures concrètes et irréversibles pour la création d'un État palestinien indépendant. La résolution, soumise par la France et l'Arabie saoudite, a été adoptée avec 142 voix pour, 10 contre et 12 abstentions.