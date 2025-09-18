Iravani : l'Afghanistan doit être soutenu dans l'éradication du terrorisme

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, l'ambassadeur et Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la "Situation en Afghanistan" : "L'Afghanistan doit être soutenu dans la prise de mesures globales pour éradiquer le terrorisme, dissoudre tous les groupes terroristes et empêcher l'utilisation de son territoire contre ses voisins, la région et au-delà."

Le texte de l'allocution d'Amirsaeid Iravani est le suivant :

Monsieur le Président,

La République islamique d'Iran exprime ses profondes condoléances et sa solidarité avec le peuple et les autorités afghanes à la suite du récent tremblement de terre dévastateur qui a malheureusement coûté la vie à un grand nombre de citoyens. À cet égard, l'Iran a immédiatement envoyé son aide humanitaire pour soutenir les personnes touchées et est prêt à poursuivre son aide pour aider l'Afghanistan à surmonter les conséquences de cette catastrophe.

Nous prenons note du récent rapport du Secrétaire général (S/2025/554) qui fournit une mise à jour sur la situation en Afghanistan, y compris les activités politiques et humanitaires de l'ONU.

Concernant le rapport, je voudrais souligner les points suivants :

Premièrement, la République islamique d'Iran, en tant que voisin immédiat de l'Afghanistan avec plus de 900 kilomètres de frontière commune et accueillant des millions de réfugiés afghans depuis des décennies, considère la paix, la stabilité et le développement en Afghanistan comme directement liés à sa sécurité nationale et à la stabilité de la région au sens large. En conséquence, l'Iran continue de s'engager activement avec les autorités de facto afghanes par le biais d'initiatives bilatérales et régionales. Nous avons également participé de manière constructive au processus de Doha sous la supervision des Nations unies et avons joué un rôle actif dans ses groupes de travail.

Deuxièmement, l'avenir de l'Afghanistan doit être façonné par les Afghans eux-mêmes et leur appartenir. Une solution durable ne peut être obtenue que par un processus politique inclusif qui reflète la diversité ethnique et politique du pays, respecte sa souveraineté et garantit les droits de tous les Afghans, en particulier des femmes et des filles. Toute solution imposée de l'extérieur n'est ni durable ni acceptable.

Troisièmement, les autorités de facto sont une réalité objective sur la scène afghane, et la communauté internationale n'a d'autre choix que de s'engager avec elles. Un engagement constructif et pratique est essentiel pour faire face aux crises humanitaires et économiques en cours qui continuent de menacer la stabilité de la région. À cet égard, nous soulignons que l'aide humanitaire ne doit jamais être politisée. Les sanctions ne doivent pas être utilisées comme levier politique pour empêcher la stabilité économique ou l'engagement avec les autorités de facto. Les avoirs afghans gelés à l'étranger doivent être libérés sans condition pour servir le peuple. De même, le mécanisme d'exemption de l'interdiction de voyager pour certains membres désignés des Talibans ne doit pas être utilisé de manière abusive ou limitée politiquement par les membres du Conseil. La restauration complète de ce mécanisme est essentielle, car il s'agit d'un outil vital pour renforcer le dialogue et promouvoir une approche globale et constructive de la situation en Afghanistan.

Quatrièmement, depuis des décennies, l'Iran a porté un fardeau disproportionné, accueillant des millions de réfugiés et de migrants afghans, souvent sans un soutien international suffisant. Cette responsabilité humanitaire a imposé des coûts considérables à notre société, mis à rude épreuve les ressources et les infrastructures et créé des défis complexes en matière de sécurité et transfrontaliers. Suite à l'agression du régime israélien contre l'Iran, cette pression s'est encore intensifiée. L'Iran ne peut pas continuer à supporter ce fardeau seul et n'a donc eu d'autre choix que de renvoyer les ressortissants afghans illégaux dans leur pays. Il est à noter que l'Iran a interagi activement avec les autorités de facto tout au long du processus de retour afin de garantir des conditions de retour sûres et dignes.

Monsieur le Président,

L'Iran soutient fermement la formation d'un Afghanistan indépendant, uni et pacifique, exempt de terrorisme, de conflits et de drogues. Nous réaffirmons notre engagement ferme envers un Afghanistan stable et autonome et continuerons à coopérer étroitement avec les partenaires régionaux et internationaux pour atteindre cet objectif. L'Afghanistan doit être soutenu dans la prise de mesures globales pour éradiquer le terrorisme, dissoudre tous les groupes terroristes sans exception, et empêcher l'utilisation de son territoire contre ses voisins, la région et au-delà.

Et enfin, Monsieur le Président,

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) joue un rôle essentiel dans la résolution des défis de ce pays, et nous réaffirmons notre soutien à son mandat et à sa mise en œuvre efficace.



