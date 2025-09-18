Général de division Mousavi : l'Iran considère la diplomatie et la négociation comme la meilleure méthode pour résoudre les problèmes

Selon l'agence de presse Abna, le ministre russe de l'Énergie a rencontré et s'est entretenu avec le général de division Mousavi, chef d'état-major des forces armées.

Au début, le général de division Mousavi a souligné que les relations entre les deux pays, l'Iran et la Russie, sont sur une bonne voie de croissance et de développement dans divers domaines. Il a déclaré : "Compte tenu des sanctions occidentales sévères contre les deux pays, l'Iran et la Russie, il existe un très grand potentiel, notamment dans le domaine économique, pour élever le niveau de coopération, qui peut être renforcé jour après jour par la formation et le développement de comités mixtes sur diverses questions."

Faisant référence aux positions très bonnes et fermes de la Russie à l'Organisation des Nations unies et à l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'attaque du régime sioniste contre l'Iran pendant la guerre imposée de 12 jours, le général de division Mousavi a ajouté : "La République islamique d'Iran a prouvé au monde qu'elle n'a jamais été l'initiatrice de la guerre et considère la voie de la diplomatie et de la négociation comme la meilleure méthode pour résoudre les problèmes, mais l'ennemi malveillant et criminel a utilisé la négociation comme une couverture pour la tromperie et, trahissant la voie de la diplomatie, a commencé une guerre imposée contre l'Iran, à laquelle les forces armées ont donné une réponse ferme et décisive avec puissance et solidité à l'Amérique et au régime sioniste."

Sergey Tsivilyov a également exprimé ses regrets pour la perte des commandants et des scientifiques iraniens dans l'attaque lâche d'Israël et a déclaré : "Je suis entièrement d'accord avec votre proposition de renforcer et de développer les commissions concernées pour élever le niveau de coopération dans divers domaines compte tenu des conditions des deux pays, et l'Iran et la Russie doivent élever leur coopération économique et de défense au plus haut niveau."