Le ministre chinois de la Défense : le monde est à la croisée des chemins entre la paix et la guerre

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne qatarie Al Jazeera, Dong Jun, le ministre chinois de la Défense, a averti dans son discours d'ouverture du « Forum de sécurité de Xiangshan » que la paix mondiale est confrontée à de nouvelles menaces et défis.

Il a souligné : "Nous devons rester vigilants et nous opposer à la logique de la domination et aux politiques de la force." Le ministre chinois de la Défense a ajouté : "Concernant la guerre, le monde est à nouveau confronté à un choix décisif : la paix et le dialogue ou la confrontation."

Il a également noté : "L'armée chinoise est prête à coopérer avec les armées d'autres pays pour maintenir la paix mondiale." Le ministre chinois de la Défense a déclaré : "Pour protéger les voies maritimes du monde, nous menons des exercices conjoints."