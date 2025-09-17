Les États-Unis inscrivent quatre groupes de résistance irakiens sur leur liste d'organisations terroristes

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - le département d'État américain a annoncé aujourd'hui, mercredi, avoir inscrit quatre groupes de résistance irakiens sur sa liste d'organisations terroristes dans le cadre des efforts de Washington pour contrer l'influence iranienne au Moyen-Orient et limiter la menace des groupes armés soutenus par Téhéran contre les intérêts américains.

Selon le communiqué du département, les groupes visés par cette décision sont le Mouvement al-Nujaba, les Brigades Sayyid al-Shuhada, le Mouvement Ansar Allah al-Awfiya et les Brigades Imam Ali (a.s.).

Le communiqué du département d'État américain indique que ces groupes ont participé à des actes terroristes menaçant la sécurité des forces américaines et de ses partenaires régionaux et qu'ils coopèrent étroitement avec la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution Iranienne, une entité qui figure elle-même sur la liste des organisations terroristes américaines.

Le département d'État américain a également rappelé que par le passé, des groupes similaires, notamment les Brigades du Hezbollah (depuis 2009) et Asa'ib Ahl al-Haq (depuis 2020), ont également été désignés comme organisations terroristes ; des groupes qui, selon Washington, reçoivent un soutien financier et militaire de l'Iran et ont été impliqués dans des attaques sanglantes contre les forces américaines en Irak.