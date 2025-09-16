Tel Aviv : « Des attaques imminentes sont en cours ; Hodeidah doit être évacuée ! »

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, l'armée du régime sioniste a demandé l'évacuation immédiate du port de Hodeidah au Yémen.

Le porte-parole de l'armée du régime sioniste a affirmé : « Nous demandons à ceux qui se trouvent dans le port de Hodeidah ainsi qu'aux navires qui y sont amarrés de l'évacuer immédiatement. »

L'armée du régime sioniste a affirmé : « Une attaque imminente contre le port de Hodeidah aura lieu. Tous ceux qui se trouvent dans ce port et les navires qui y sont amarrés doivent quitter les lieux très rapidement. Quiconque reste dans cette zone met sa vie en danger. »

Certaines sources sionistes ont également affirmé que l'armée de ce régime a l'intention d'attaquer le port de Hodeidah dans les prochaines heures.



