Selon l'agence de presse ABNA citant TASS, Politico, citant un diplomate et un responsable européen, a écrit que l'Union européenne, qui devait présenter le 19e paquet de sanctions contre la Russie demain (17 septembre), a reporté cette mesure à une date indéterminée.

Selon les sources de Politico, le 19e paquet de sanctions ne devrait pas être annoncé demain et la Commission européenne n'a pas fixé de nouvelle date pour le dévoilement officiel de ces sanctions.

Politico a noté que ce retard est dû au fait que l'Union européenne a déplacé son attention de l'imposition de nouvelles sanctions contre la Russie vers la pression sur la Slovaquie et la Hongrie pour "réduire leur dépendance au pétrole de Moscou".

Donald Trump, le président américain, a déclaré hier qu'il était prêt à imposer des sanctions contre la Russie, mais à condition que les Européens fassent de même. Selon lui, Washington ne peut accepter d'agir complètement contre la Russie alors que les pays européens continuent d'acheter du pétrole russe.

Une autre condition de Trump est l'imposition de droits de douane de 50 à 100 % sur la Chine. Selon le président américain, de telles mesures contribueraient à mettre fin à la crise ukrainienne et, après la fin de la guerre, les droits de douane imposés seraient levés.