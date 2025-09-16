Points clés de la rencontre entre les responsables de la sécurité de la Russie et de l'Irak

Selon l'agence de presse ABNA citant Shafaq News, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, est arrivé à Bagdad, la capitale de l'Irak, pour une visite de travail et a rencontré le conseiller à la sécurité nationale du pays, Qassem al-Araji. Selon ce média, Qassem al-Araji a accueilli à Bagdad Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité russe, et sa délégation, en présence de l'ambassadeur de Russie dans son pays. Selon un communiqué du bureau de presse d'Al-Araji, cette rencontre a été axée sur le renforcement des relations bilatérales et la poursuite de la coopération dans divers domaines. Les discussions ont porté sur l'échange d'expertise, le partage d'informations et la coopération en matière de sécurité des frontières, de cybersécurité, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre le trafic de drogue.

Cette rencontre a également servi d'introduction à la rencontre prévue entre le Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, et le président russe, Vladimir Poutine, en marge du prochain sommet des dirigeants arabes à Moscou, qui sera présidé par Al-Sudani. Les deux parties ont également discuté des développements régionaux, y compris des efforts conjoints pour mettre fin à la guerre de Gaza par la voie diplomatique et pour alléger les souffrances des Palestiniens.