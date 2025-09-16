Genève: l’Iran dénonce l’agression israélienne contre le Qatar

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Ali Bahreini, représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès de l’ONUG, a affirmé mardi que « la récente agression contre le Qatar envoie un message clair; non seulement à un régime dont l’histoire est jalonnée de génocides systématiques, d’agressions continues et d’une vaine fierté à commettre ces crimes, mais c’est aussi un avertissement sérieux pour nous tous. Notre inaction et notre incapacité à défendre les principes juridiques et éthiques ont permis à une entité malfaisante de détruire l’ordre et la sécurité mondiaux ».

Le diplomate a appelé les États et les organisations internationales à réaffirmer la primauté du droit, à protéger la souveraineté du Qatar et à garantir la sécurité des civils, en activant des mécanismes de responsabilité pour toute violation du droit international humanitaire. Il a exhorté l’ONU et les instances régionales à agir de manière impartiale, à condamner les agressions et à s’opposer aux mesures coercitives unilatérales, soulignant l’importance de l’unité du monde islamique et de la coordination diplomatique pour prévenir l’érosion de l’ordre international.

