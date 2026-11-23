Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le Premier vice-président, dans un message à l'occasion de la Semaine du Basij, tout en soulignant que la guerre d'aujourd'hui n'est pas seulement une bataille d'armes mais un affrontement de volontés, de calculs stratégiques et de résilience nationale, a déclaré : La réponse à la stratégie de l'ennemi d'érosion économique et de perturbation de la tranquillité publique est le renforcement simultané de la sécurité populaire et de l'autorité scientifique et économique du pays.

Mohammad Reza Aref a également, en soulignant le rôle du Basij dans les domaines scientifiques et technologiques, appelé à transformer cette institution en force motrice du lien entre les universités et l'industrie pour résoudre les goulots d'étranglement liés aux sanctions.